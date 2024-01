Nuovo incidente a Corso Malta: scontro auto-moto, un ferito in ospedale Dopo l’incidente stradale del 2 gennaio che ha coinvolto un bus Anm, nuovo incidente su Corso Malta, all’incrocio con via Nuova Poggioreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovo incidente stradale a Corso Malta questa sera, attorno alle 18,30, quando, all'incrocio tra via Nuova Poggioreale e via Porzio si sono scontrati un'automobile e uno scooter, per motivi ancora da chiarire. L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore che è stato scaraventato a terra. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, con la pattuglia mobile dell'Unità Operativa Vomero, che si trovava in zona, e due ambulanze del 118.

Scontro auto-moto all'incrocio con via Nuova Poggioreale

Il ferito, dopo le prime cure mediche del caso ricevute dal personale sanitario intervenuto, è stato imbarellato e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso ospedaliero. Solo ieri, quasi alla stessa ora e a poche centinaia di metri di distanza, si era verificato un altro grave incidente stradale, che ha visto coinvolto un bus dell'Anm, della linea 130, che ha perso il controllo schiantandosi contro i paletti e poi un muro. Nell'impatto, in quell'occasione, una passeggera di 74 anni è stata sbalzata fuori ed è rimasta ferita. La donna è stata trasportata al Cardarelli dove è ricoverata in prognosi riservata. Ferito anche l'autista, ma in maniera lieve.

"Corso Malta troppo pericoloso", allarme dei residenti

Il comitato dei residenti di Poggioreale ora lancia l'allarme: "Il Corso Malta sta diventando troppo pericoloso – commenta Carmine Meloro – Mancano impianti di videosorveglianza. L'attraversamento pedonale è solo uno e si trova all'inizio della rampa della Tangenziale. Molti residenti del rione ferrovieri fanno spesa al Conad e attraversare la strada è diventato pericolosissimo".

L'incidente del 2 gennaio 2024

Secondo incidente in due giorni

Ieri sera, un bus in servizio sulla linea 130 è uscito dalla corsia stradale all’altezza di Corso Malta in direzione Centro Direzionale. L'Anm, oggi, in una nota ha spiegato che:

Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente. Il bus, immatricolato nel 2021, è attualmente sotto sequestro in custodia giudiziaria di ANM. L’autista, ricoverato all’ospedale del mare, è vigile ma non ricorda l’accaduto. Uno dei due passeggeri, una signora anziana è attualmente ricoverata al Cardarelli e non è in pericolo di vita, l’altro passeggero ha lasciato il luogo dell’incidente senza attendere i soccorsi. L’Azienda Napoletana Mobilita sta fornendo tutto il supporto necessario a comprendere la dinamica e le cause di quanto accaduto e chiede al secondo passeggero del bus la disponibilità a fornire, alle istituzioni competenti, le necessarie informazioni utili ad approfondire la dinamica dell’evento.