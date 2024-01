Passeggera vola fuori dal finestrino del bus dopo incidente al corso Malta: ferito anche il conducente Incidente grave a Corso Malta. Un bus Anm della linea 130 ha perso il controllo. Feriti l’autista e una passeggera. La donna 74enne ricoverata in codice rosso al Cardarelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bus della linea 130 Anm perde il controllo e si schianta a Corso Malta: ferito l'autista, una passeggera di 74 anni vola fuori da finestrino. Trasportata all'ospedale Cardarelli in codice rosso: è grave. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto tre ambulanze del 118, la polizia Locale dell'Unità Operativa Stella e militari dell'Esercito.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'autista, rimasto ferito lievemente, sia stato colto da malore. Non è ancora chiaro se la donna ferita fosse a bordo del mezzo e sia stata catapultata fuori per l'impatto, oppure se si trovasse in strada e sia stata falciata dal mezzo senza controllo. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia avvenuto. Le forze dell'ordine potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire la vicenda. La rampa di Corso Malta è stata chiusa temporaneamente.

Ferita passeggera di 74 anni

L'incidente stradale è avvenuto all'uscita della Tangenziale di Napoli, all'altezza della Caserma Colonnello Lahalle di Corso Malta, poco dopo le ore 19,00 di oggi, martedì 2 gennaio 2024. Il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo, per motivi ancora da chiarire, andando a scontrarsi contro i paletti a margine dei marciapiedi. Tra le ipotesi c'è quella di un malore del conducente, visto che non sono stati trovati segni di frenata sul manto stradale.

Il bus è stato sequestrato, come prevede la normativa nel caso di feriti in prognosi riservata. La donna ferita, infatti – sembrerebbe una passeggera sbalzata all'esterno del bus – ha 74 anni ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Meno gravi le condizioni dell'autista, che non è stato ancora interrogato. Il conducente sarà sottoposto, come atto dovuto, agli esami tossicologici e alcolemici. L'impatto è stato molto violento. La parte anteriore del pullman si è completamente distrutta. Esplosi anche diversi finestrini laterali.

Chiusa la rampa di Corso Malta

A segnalare l'episodio anche il sindacato Usb, con Adolfo Vallini e Marco Sansone, che scrivono in una nota:

Incidente al Corso Malta, un autobus dell'ANM in servizio sulla linea 130 finisce fuori strada. Alla base dell'incidente si ipotizza un malore improvviso del conducente o un guasto al mezzo. L'autobus, una volta giunto alla fine della rampa della tangenziale, è uscito dalla carreggiata senza controllo, andando a sbattere prima contro il guardrail e successivamente sul marciapiede. Al momento non si registrano vittime, ma lo schianto è stato molto violento. Una donna che presumibilmente era presente in quel momento a bordo dell'autobus è stata scaraventata all'esterno dello stesso rimanendo ferita insieme al conducente. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e diverse ambulanze del 118. La rampa in discesa da Corso Malta è momentaneamente chiusa alla viabilità.

"Come USB – afferma Adolfo Vallini dell'Esecutivo Provinciale di Napoli – esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega ed alle persone rimaste coinvolte in questi grave incidente stradale, su cui non si conoscono ancora bene le cause".

Per Fulvio Fasano, Segretario Regionale Campania della Ugl Autoferro, "Esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al collega colto da malore ed alle persone rimaste coinvolte in questi incidente stradale, auspicando nella pronta guarigione di tutti".