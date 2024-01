Bimbo di 10 anni investito davanti alla Questura di Napoli, portato al Santobono in codice rosso Incidente stradale in via Medina nel tardo pomeriggio. Bimbo di 10 anni investito dal un motorino, ferito con traumi a testa e corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un bambino di 10 anni è stato investito da un motociclo nel tardo pomeriggio di oggi in via Medina, all'altezza della Questura di Napoli. L'incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto poco prima delle ore 19,00 di oggi, martedì 2 gennaio 2023. L'impatto è stato molto violento. Il bimbo è stato sbalzato sulla strada, riportando traumi multipli al corpo e alla testa.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Reparto Infortunistica Stradale, inviati dalla Centrale Operativa dei caschi bianchi, e l'ambulanza del 118, che dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha trasportato il bimbo all'Ospedale Santobono in codice rosso.

L'incidente poco prima di quello al Corso Malta

L'episodio è avvenuto pochi minuti prima dell'altro incidente stradale che ha visto coinvolto un bus Anm all'uscita della Tangenziale di Corso Malta. Dopo pochi minuti, infatti, è arrivata in Centrale Operativa la segnalazione di un altro incidente a Corso Malta, nel quale sono rimasti feriti una donna di 74 anni, probabilmente una passeggera sbalzata fuori dal bus, e il conducente. Qui sono stati subito inviati una pattuglia del Cot dell'Uo Stella, poi raggiunta da una pattuglia dell'Uo San Lorenzo.

Leggi anche Ragazzo di 16 anni ferito a colpi di pistola davanti alla fidanzatina 13enne a Napoli

Il bimbo trasportato al Santobono in codice rosso

Il bimbo è stato soccorso immediatamente dall'ambulanza 118 che in prima istanza ha classificato il caso come codice rosso. Il bambino, infatti, si presentava come un caso politraumatico, con lesioni sia sul corpo che sulla testa. Il piccolo è stato trasportato al Santobono. Dopo aver riscontrato la frattura, il bimbo è tornato vigile, presente a se stesso, e, secondo le prime informazioni, è stato riaffidato ai genitori.