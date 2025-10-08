Manifestazione per Gaza, Flotilla 2 e Palestina a Napoli, cordone di Polizia davanti al Consolato Usa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Freedom Flotilla 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una manifestazione spontanea per Gaza, la Palestina e la Flotilla 2 è partita a Napoli nella serata di oggi, mercoledì 8 ottobre. Migliaia di manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Municipio con gli striscioni che recitano "Blocchiamo tutto". Il corteo si è diretto verso il Lungomare di via Caracciolo, arrivando fino al Consolato degli Stati Uniti d'America, in piazza della Repubblica, dove ha trovato un cordone di polizia e carabinieri in assetto anti-sommossa a sbarrare il passo. I manifestanti cantano cori e slogan come "la Palestina deve vivere" e "Free Palestine" e sventolano bandiere della Palestina.

Analoghi cortei sono in corso in altre città d'Italia, come a Roma, dove i partecipanti si sono radunati davanti al Colosseo e ai Fori Imperiali, a Milano e a Bologna. Il corteo a Napoli è nato spontaneamente dopo che si è diffusa la notizia di un possibile abbordaggio della seconda Flotilla pacifista da parte della marina militare israeliana, così come le manifestazioni spontanee avvenute la settimana scorsa.

Sarebbero circa 2mila i manifestanti che stanno partecipando al corteo a Napoli per la Palestina e per protestare contro il blocco da parte di Israele della Flotilla bis in acque internazionali. Il corteo, come detto, è aperto dallo striscione "Blocchiamo tutto", ed è partito da piazza Municipio. Dopo una sosta davanti alla sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, si è diretto verso il consolato Usa in piazza della Repubblica, sul lungomare.