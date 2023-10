Notte di spari nel napoletano, colpi di pistola contro una casa a Pollena Trocchia I carabinieri sono intervenuti per degli spari contro l’abitazione di un 43enne in via Cavour, nessun ferito. Alcuni colpi hanno raggiunto il muro di cinta e un’auto parcheggiata.

A cura di Vincenzo Piccolo

Immagine di repertorio

Spari nella notte a Pollena Trocchia: diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi verso l'abitazione di un uomo. Non si registrano feriti o danni: i proiettili hanno centrato soltanto il muro esterno dell'abitazione. Indagano i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e quelli della tenenza di Cercola. Non è il primo fatto del genere nell'ultimo periodo: gli episodi, anzi, sembrano essersi intensificati in tutta la provincia di Napoli.

Il raid a Pollena Trocchia

Anche quello avvenuto nella notte appena trascorsa a Pollena Trocchia, comune alle porte di Napoli, non ha avuto conseguenze gravi. I Carabinieri sono dovuti intervenire dopo una serie di segnalazioni arrivate in centrale: i militari dell'Arma sono stati allertati per degli spari d'arma da fuoco esplosi contro un'abitazione in via Camillo Benso Conte di Cavour. nella zona periferica della cittadina versuviana. Ad intervento avvenuto i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e quelli della tenenza di Cercola hanno appurato che i colpi esplosi da ignoti erano diretti contro un solo edificio, di proprietà di un 43enne residente del posto. Pochi i danni subiti: alcuni proiettili hanno scalfito il muro di cinta dell'abitazione e un'automobile parcheggiata nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita nel raid, ma ci sono in corso ulteriori indagini per capire quale sia stata la dinamica dei fatto e la matrice dell'evento.

Altri episodi negli scorsi giorni

Appena pochi giorni fa, in via Pigna a Casalnuovo di Napoli, erano stati rinvenuti sette bossoli d'arma da fuoco, ma anche in quel caso non vi erano stati feriti. Nella vicina San Giorgio a Cremano, in via Pessina, altro episodio simile nelle ore precedente: recuperato un solo bossolo ed indagini in corso. Episodi, insomma, sempre più frequenti in tutta la provincia partenopea.