Spari nella notte a Casalnuovo: recuperati 7 bossoli in via Pigna, ipotesi stesa Questa notte i carabinieri sono intervenuti in via Pigna dopo essere stati avvertiti dai residenti. Rinvenuti sette bossoli d’arma da fuoco, ma nessun ferito. Si indaga per capire il motivo dell’atto intimidatorio.

A cura di Vincenzo Piccolo

Immagine di repertorio

Notte di paura a Casalnuovo: i Carabinieri della tenenza e quelli della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Pigna intorno alle due e mezza di notte, dopo essere stati allertati dai residenti del posto che denunciavano l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno ritrovato in strada sette bossoli di pistola. I colpi, provenienti da due differenti calibri d'arma, sono stati repertati dai carabinieri. Dalle prime indagini non ci sarebbero feriti e non sono risultati danni a cose o esercizi commerciali. Le forze dell'ordine fanno sapere che sono in corso delle indagini per chiarire sia la dinamica dell'accaduto, sia la matrice.

Le verifiche starebbero procedendo anche con l'acquisizione di immagini provenienti da telecamere di negozi e uffici pubblici, per fare luce su come siano stati sparati i colpi e se avevano un obiettivo preciso. Al momento questa pista non ha portato risultati, perché da alcune indiscrezioni si tratterebbe di una ‘stesa‘. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la matrice camorristica intimidatoria, la classica ‘stesa' compiuta da più persone che scaricano i caricatori delle pistole a bordo di moto, mentre viaggiano a tutta velocità per le strade dei paesi. Un modo per i clan per rimarcare il potere e l'influenza sul territorio, ma anche un metodo di avvertimento per i rivali. Il comune alle porte di Napoli è da tempo teatro di lotta tra clan che, già nel mese scorso, si sono resi protagonisti di almeno altre tre stese. Questa escalation di violenza sarebbe da imputarsi ai clan Rea-Veneruso e il clan Gallucci, che si starebbero litigando il controllo della zona attraverso estorsioni a tappeto, faide e minacce.