Colpi di pistola contro due auto parcheggiate: paura a Casalnuovo Ieri domenica 6 agosto in viale dei Pini a Casalnuovo, alle porte di Napoli, sono stati esplosi colpi di pistola contro due auto parcheggiate.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di tensione nella serata di ieri domenica 6 agosto in viale dei Pini a Casalnuovo, alle porte di Napoli. Qui sono stati esplosi colpi di pistola contro due auto parcheggiate: si tratta di una Fiat 500X e di una jeep Renegade. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire all'autore della sparatoria.

Al momento non si esclude nessuna pista investigativa: le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della locale Tenenza. Al momento sembra certo che siano stati 9 in tutto i bossoli trovati a terra vicino alle auto, così come è stato trovato un proiettile inesploso calibro 7.65.

Intanto dai primi accertamenti è emerso che il proprietario della Fiat 500X sarebbe un 45enne già noto alle forze dell'ordine. Mentre quello della jeep un 30enne. Entrambi sarebbero residenti a Casalnuovo.