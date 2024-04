video suggerito

Picchiano un 17enne con una mazza, poi sparano durante la fuga: paura a Pomigliano d'Arco Indagini in corso da parte dei carabinieri: i colpi di pistola sono risultati a salve. Il 17enne è stato portato in ospedale e medicato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, sabato 20 aprile, a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: un ragazzo di 17 anni – incensurato – è stato violentemente aggredito da ignoti, che lo hanno picchiato con una mazza, e che poi hanno esploso diversi colpi di pistola durante la fuga.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano d'Arco sono intervenuti, intorno alle 23, all'esterno di un locale in via Giacomo Leopardi, dove si era verificata l'aggressione. I militari dell'Arma hanno appurato che, poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, ignoti avevano aggredito il 17enne, colpendolo al volto con una mazza; durante la fuga, poi, gli sconosciuti hanno sparato alcuni colpi. I carabinieri, sul posto, hanno rivenuto e sequestrato 7 bossoli, risultati essere a salve; avviate le indagini per risalire ai motivi dell'aggressione, al momento sconosciuti, e per individuare i responsabili.

Il 17enne è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove è stato medicato: per lui 4 punti di sutura per una ferita lacero-contusa alla testa.