Raid a Palma Campania, incendiano 5 camion dei rifiuti poi sparano colpi di pistola Raid nel parcheggio della società che raccoglie i rifiuti a Palma Campania: distrutti 5 autocompattatori dei rifiuti. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid nel parcheggio della società che raccoglie i rifiuti a Palma Campania, in provincia di Napoli. Ignoti hanno fatto un'incursione oggi pomeriggio, prima incendiando 5 camion autocompattatori poi sparando dei colpi di pistola. L'episodio è avvenuto nell'area che si trova in via Novesche prima di numero civico. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che sono tuttora impegnati nel sopralluogo per ricostruire l’intera vicenda. Mentre i vigili del fuoco sono arrivati con diverse squadre per domare il rogo.

Le indagini dei carabinieri

I militari dell'Arma sono intervenuti per la segnalazione di un incendio in un’area parcheggio a Palma Campania. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembra che ignoti abbiano prima incendiato cinque autocompattatori di una società che si occupa della raccolta rifiuti e poi abbiano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Ma al momento non è chiaro quale possa essere stato lo scopo del raid. Solo le indagini dei carabinieri potranno fornire ulteriori elementi per capire meglio cosa sia accaduto.

Distrutti 5 autocompattatori dei rifiuti

Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto ed individuare i possibili autori del rogo, procedendo anche a ricostruire il percorso seguito per raggiungere l'area di parcheggio e appiccare l'incendio. I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, al momento, risultano pesantemente danneggiati. Ma non si registrano feriti al momento.