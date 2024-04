video suggerito

Incendio a Pontecagnano, in fiamme i rifuti nell'ex discoteca Camino Real Incendio nella notte nel sito che ospitava la discoteca "Camino Real", a Pontecagnano (Salerno); a fuoco i cumuli di rifiuti abbandonati nell'area.

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato nella notte nell'area che ospitava una volta la discoteca "Camino Real" di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno; la struttura a pochi passi dal mare, confiscata alla criminalità organizzata e abbandonata da tempo, è diventata una discarica a cielo aperto e già in passato si sono verificati episodi analoghi. Questa volta il rogo si è sviluppato intorno alla mezzanotte, per estinguerlo i Vigili del Fuoco sono intervenuti con un'autopompa e un'autobotte e hanno dovuto usare anche l'estinguente schiumogeno, hanno dovuto lavorare per diverse ore vista la mole di rifiuti coinvolta. Le cause dell'incendio non sono state ancora ricostruite, sulla vicenda sono in corso accertamenti.

L'ex discoteca fu distrutta da un vasto incendio nel 2019. Due anni dopo, nel 2021, la Prefettura di Salerno aveva posto sotto sequestro il sito, già diventato discarica. Un anno dopo, nel 2021, era stato annunciato il di recupero dell'area: il progetto prevedeva la realizzazione di un centro antiviolenza, finanziato con fondi della Regione Campania destinati al riutilizzo dei beni confiscati.