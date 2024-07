Incendio a Striano, domate le fiamme all’industria dolciaria Ambrosio. Capannone distrutto

Quasi completamente collassata la struttura andata in fiamme a Striano e che ospitava l’industria dolciaria Ambrosio. il sindaco: “Giorno triste per tutti noi”

Domato dai vigili del fuoco l'incendio che ha praticamente distrutto il capannone dell'industria dolciaria Ambrosio a Striano, nel Napoletano. L'edificio, di quasi 12mila metri quadri, era andato in fiamme nel pomeriggio di ieri, martedì 23 luglio, ed ha richiesto l'intervento di varie pattuglie dei vigili del fuoco: almeno 6 le pattuglie con rinforzi dai comandi provinciali di Salerno e di Avellino che sono dovute intervenire per domare le fiamme. Quasi totalmente collassata la struttura: solo nella notte le fiamme sono state domate dai pompieri.

Il sindaco di Striano Giulio Gerli ha commentato così la notizia sui propri canali social:

Al termine di una giornata difficile per tutta la comunità strianese, desideriamo mandare un abbraccio fortissimo alla famiglia Ambrosio e a tutti i lavoratori della ditta.

Possiamo solo immaginare il momento complicato e doloroso che stanno vivendo, ma ci sentiamo di dire loro che non devono sentirsi soli: non lo sono stati in queste ore convulse, non lo saranno in futuro, quando troveranno un’amministrazione pronta a stare loro vicino.

Abbiamo fatto il possibile per arginare l’emergenza e desideriamo ringraziare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli agenti di polizia municipale, il personale del Comune, la Protezione civile e tutti i cittadini che hanno dato una mano.

Oggi è un giorno triste per tutti, ma è anche il giorno in cui dobbiamo stare uniti come comunità, sentirci ancora di più una famiglia.