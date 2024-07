Vasto incendio a Striano, a fuoco l’industria dolciaria Ambrosio. Fiamme partite dal settore dei confetti Rogo all’interno di una industria dolciaria a Striano (Napoli) vasta colonna di fumo visibile a svariati chilometri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Vasto incendio a Striano, l'ultimo comune della provincia di Napoli prima del territorio di Salerno. I carabinieri e i vigili del fuoco stanno convogliando nell'area di viale Vecchie, lì dove c'è un rogo all'interno dell'industria dolciaria Ambrosio IDAV. Si tratta di una delle imprese più importanti nel settore, specializzata nella produzione di frutta candita, confetti artigianali, amarene, marmellate, cioccolato, aromi, e numerosi altri prodotti per l’industria dolciaria.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le fiamme sembrerebbero essere partite dal settore dei confetti. Per fortuna pare al momento che tra i tanti dipendenti nessuno sia rimasto ferito.

Il neo sindaco di Striano, Giulio Gerli, ha firmato una ordinanza «affinché ad horas tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall'opificio industriale provveda alla disattivazione degli impianti di areazione forzata e di condizionamento; alla chiusura degli infissi esterni (finestre balconi) degli immobili; al divieto del consumo e vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all'incendio nelle zone comprese entro il raggio di 2 km; al divieto di attingere le risorse idriche ai fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aere, unitamente alla disposizione del divieto di pascolo». «Siamo sul posto, unitamente a tutte le forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco» scrive il primo cittadino.

Il suo omologo e "vicino di casa" Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, consiglia ai suoi concittadini «di chiudere porte e finestre delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e di uscire dai luoghi chiusi solo in casi di estrema necessità».