Incendio in un rimessaggio a Pozzuoli, a fuoco 50 natanti Un rogo ha distrutto circa 50 imbarcazioni in un rimessaggio di via della Colmata, a Pozzuoli (Napoli); le indagini sono affidate ai carabinieri, non si esclude l'ipotesi dolosa.

A cura di Nico Falco

L'incendio nel rimessaggio natanti a Pozzuoli

Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha interessato circa 50 natanti posizionati all'interno di un rimessaggio di Pozzuoli (Napoli), al civico 37 di via delle Colmate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e per i successivi sopralluoghi volti a stabilire le cause del rogo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.

Le fiamme sarebbero divampate nel corso della notte e si sarebbero rapidamente estese ai natanti presenti all'interno della struttura, che è stata completamente devastata dal fuoco. Al momento non si esclude l'ipotesi dolosa.