video suggerito

Aggredisce un 91enne, arrestato clochard: la vittima è in ospedale in pericolo di vita Un 91enne è stato aggredito a Napoli da un 25enne tedesco senza fissa dimora: è al Cardarelli in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 91 anni è in ospedale ricoverato in pericolo di vita dopo l'aggressione subita all'esterno del bar del figlio da parte di un senza fissa dimora. L'uomo, un 25enne incensurato tedesco, lo avrebbe improvvisamente e senza apparente motivo aggredito mentre era sull'uscio della porta del bar il cui titolare era appunto il figlio. Il 91enne è finito a terra, procurandosi una emorragia cerebrale: l'episodio è accaduto su via Santa Maria Costantinopoli, nel cuore del Centro Storico di Napoli.

All'arrivo dei militari dell'Arma, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto dai carabinieri: a quel punto però ha reagito tentando di colpirli con calci e pugni, ma è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli assieme ai militari del reggimento Campania. Nel frattempo la vittima è stata trasferita dal 118 all'ospedale Cardarelli in codice rosso, e si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il 25enne, ora in carcere, dovrà rispondere al momento di resistenza e di lesioni gravissime.

L'episodio riporta alla mente quanto accaduto lo scorso 20 gennaio 2023 nel quartiere di Pianura, quando un 75enne che era in fila per entrare in un bar era stato aggredito da un uomo che, con un pugno, gli aveva fatto perdere l'equilibrio facendogli battere la testa violentemente al suolo, prima di fuggire. Anche in quel caso, l'uomo finì ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. Dopo 5 mesi di ricovero, l'uomo si spense in ospedale: per quella morte, venne arrestato un 18enne del posto, incensurato, già nelle ore successive all'aggressione.