Anziano in fin di vita dopo un pugno in faccia davanti al bar: arrestato un 18enne Il ragazzo è accusato di tentato omicidio ed è stato portato in carcere. L’anziano è ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciotto anni è stato arrestato con l'accusa di aver sferrato un pugno in faccia a un uomo di settantacinque anni, mandandolo in coma. Il giovane, che è incensurato e non noto alle forze dell'ordine, deve rispondere ora dell'accusa di tentato omicidio. L'anziano colpito è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli: non si sa se riuscirà a sopravvivere, il quadro clinico preoccupa i medici.

Cosa sia accaduto e come mai il ragazzo abbia colpito il 75enne, ancora non è chiaro. Dalle prime informazioni emerse, il giovane ha sferrato un pugno in faccia all'uomo davanti un bar di Napoli, nel quartiere di Pianura, mentre questi era in procinto di entrare. Non si sa se abbiano avuto una banale discussione o un piccolo alterco, o se invece il 18enne abbia colpito l'anziano senza motivo. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di Pianura, che hanno proceduto all'arresto del giovane. Il 18enne, adesso, si trova in carcere.

L'episodio è avvenuto venerdì mattina. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, il giovane avrebbe colpito l'anziano senza alcun apparente motivo, per poi dileguarsi e far perdere le sue tracce. L'uomo è stato immediatamente soccorso dalle altre persone presenti, che hanno chiamato il 112. Subito è arrivata un'ambulanza per portare il 75enne in ospedale, insieme ai carabinieri che hanno fatto partire le indagini su quanto accaduto. Non c'è voluto molto per identificare il giovane: tante le persone che avevano assistito alla scena e sono riuscite a fornire una descrizione precisa del ragazzo, arrestato poche ore dopo.