Colpito con un pugno in faccia a Napoli: Giuseppe Zizzi morto dopo 5 mesi in ospedale L’uomo, 75 anni, era stato aggredito all’esterno di un bar a Pianura da un 18enne, che è stato arrestato. Sulla salma di Zizzi è stata disposta l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È morto dopo cinque mesi in ospedale Giuseppe Zizzi, il 75enne che era stato colpito improvvisamente con un pugno in pieno volto lo scorso 20 gennaio a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli: l'anziano è deceduto questa mattina, venerdì 30 giugno, all'ospedale Antonio Cardarelli, dove era ricoverato. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma di Giuseppe Zizzi è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Federico II, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Un 18enne è in carcere per l'aggressione

Poche ore dopo l'aggressione, nonostante una iniziale fuga, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli e quelli della stazione di Pianura, arrestarono un 18enne incensurato del posto. Alla luce degli sviluppi e della tragica morte del 75enne, il giovane con ogni probabilità sarà adesso accusato di omicidio.

Nella mattinata dello scorso 20 gennaio, Giuseppe Zizzi si trovava all'esterno di un bar in via Comunale Napoli, quando era stato improvvisamente aggredito dal 18enne: colpito con un pugno in faccia, il 75enne era caduto, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Il giovane si era subito dato alla fuga, lasciando Zizzi privo di sensi; poco dopo l'aggressione, però, il 18enne era stato identificato e arrestato dai militari dell'Arma. Le condizioni del 75enne erano invece apparse subito molto gravi: trasportato al Cardarelli, era stato ricoverato in coma; oggi, dopo oltre cinque mesi dall'aggressione, è purtroppo sopraggiunto il decesso.