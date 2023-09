Spari in strada Torre del Greco, recuperato un bossolo in via Pessina Colpi di pistola a Torre del Greco, nel Napoletano: recuperato un bossolo calibro 9 su via Pessina. Non ci sarebbero feriti o danni, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi di pistola a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli: i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Pessina 4, dove sarebbe stato esploso almeno un colpo d'arma da fuoco all'esterno di una abitazione. Non risultano dai primi accertamenti danni a persone o cose, né ci sarebbero feriti. Recuperato sul posto un bossolo calibro 9 da parte dei militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Si indaga per capire la dinamica e per ricostruire la vicenda.

(Articolo in aggiornamento)