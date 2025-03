video suggerito

Nonna Papiluccia compie 104 anni, festa a Crispano (Napoli): è tra le più longeve d’Italia Festa a Crispano, in provincia di Napoli, per i 104 anni di Raffaella Pezzella, “Nonna Papiluccia”. Il sindaco: “Traguardo straordinario” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto pubblicata su Facebook dal sindaco di Crispano, Michele Emiliano

Festa a Crispano per i 104 anni di Raffaella Pezzella, soprannominata "Nonna Papiluccia", nonnina ultracentenaria molto amata nel comune nell'area nord di Napoli, dove ha condotto una vita semplice. Per anni ha lavorato in un canapificio e poi ha svolto diversi lavori per aiutare la sua famiglia. Questa mattina, venerdì 14 marzo 2025, il sindaco Michele Emiliano, ha voluto fare visita alla anziana concittadina per portarle l'omaggio della città. Le ha fatto dono di una torta e di un fascio di fiori. "Oggi celebriamo un traguardo straordinario – ha scritto il primo cittadino – Auguri a Nonna Papiluccia, per i suoi straordinari 104 anni".

Nonna Papiluccia è nata, infatti, nel 1921. All'epoca l'Italia era una monarchia. Sul trono sedeva Re Vittorio Emanuele III e il Presidente del Consiglio era Giovanni Giolitti. L'anziana 104enne ha visto nel corso della sua lunga vita due guerre mondiali, il disastro delle Torri Gemelle, la pandemia del Covid e la Guerra in Ucraina. In questo secolo la tecnologia ha fatto passi da gigante, dall'arrivo della prima televisione nel 1927, ai primi computer e poi pc, ai telefonini e ai social network, che hanno rivoluzionato il modo di comunicare. Nonna Papiluccia è sempre stata una grande lavoratrice. Sposata nel 1945 con Luigi Crispino, dipendente di un pastificio, oggi è circondata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti. È rimasta vedova nel 1996.

"Vogliamo augurare tutti insieme un felice compleanno a Nonna Papiluccia – ha affermato il sindaco Emiliano – che oggi compie ben 104 anni. La sua saggezza, il suo amore e la sua energia sono un esempio per tutti noi. Siamo grati di avere una persona così speciale nella nostra comunità. Buon compleanno, Nonna Papiluccia!".