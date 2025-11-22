Nonna Laurina compie 115 anni: è la donna più longeva d’Italia e quarta del mondo

Nonna Laurina e Vito Di Leo, sindaco di Sturno (Foto: Vito Di Leo / Facebook)

Nonna Laurina, al secolo Lucia Laura Sangenito, compie 115 anni: è di Sturno, in provincia di Avellino, la persona più longeva d'Italia e la quarta del mondo. Festa grande nel comune irpino, dove ormai il suo compleanno è atteso quasi come una festa patronale. Nata il 22 novembre del 1910, Nonna Laurina ha vissuto due guerre mondiali, l'influenza spagnola e la pandemia di Covid, senza dimenticare quel tragico 23 novembre del 1980: il giorno prima aveva compiuto 70 anni, quando la terra iniziò a tremare per quel tragico terremoto che fa da spartiacque ad una Irpinia pre-terremoto ed una postuma. Ma lei fu anche tra le primissime donne a votare in Italia: il 2 giugno del 1946 fu tra le convinte sostenitrici del voto alla Repubblica al referendum costituzionale.

Vedova dal 2010, Nonna Laurina appartiene ad una famiglia dove la longevità è di casa. E anche il marito scomparì alla veneranda età di 98 anni, mentre ora ad occuparsi di lei c'è la figlia Maria, di 77 anni, oltre ad un piccolo "stuolo" di nipoti e pronipoti. Prima persona in Italia per longevità, attualmente è anche la quarta nel mondo, dietro solo alla britannica Ethel Catelham (116 anni e 93 giorni), la francese Marie-Rose Tessier (115 anni e 185 giorni) e la statunitense Naomi Whitehead (115 anni e 57 giorni).

A Sturno intanto è tempo della "consueta" festa annuale dedicata a Nonna Laurina: sindaco e autorità cittadine si preparano per la consueta visita scandita da foto ricordo, torta e targhe comunali. E naturalmente, le tv di mezzo mondo, da sempre "attratte" dal cercare di scoprire il "segreto" della longevità. Ma il sindaco Vito Di Leo ha le idee chiare: "Una donna straordinaria che conserva intatti i valori di una vita vissuta all’insegna dell’onestà, della solidarietà e dell’amicizia".