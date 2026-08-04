“Non avete alcuna frattura”, ma lui non crede alle lastre e aggredisce i medici

Riteneva di avere una frattura al braccio, ma dalle lastre non è emerso nulla: non convinto, se l’è presa con il tecnico radiologo e con il direttore del centro.

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Ha litigato con il medico perché, a suo avviso, aveva una frattura al braccio che invece nelle radiografie non era presente. Ed ha sfasciato anche il banco di accettazione del centro medico dove si trovava. Alla fine, per il 72enne responsabile, è scattata la denuncia per minacce a personale sanitario e danneggiamento. La vicenda è accaduta a Giugliano in Campania, comune dell'hinterland di Napoli e il maggiormente popoloso in Campania dopo il capoluogo partenopeo (da pochi giorni, infatti, Giugliano ha superato anche Salerno, che era l'ultima città che ancora gli mancava di superare, ndr).

Il casus belli è stato il ritiro di alcuni esami radiografici che l'uomo aveva fatto qualche giorno prima, convinto di avere una frattura al braccio. Ma non è stato questo il responso delle lastre. E così, il 72enne ha prima chiesto spiegazioni al direttore del centro radiologico, poi ha iniziato a insultarlo e quindi minacciare il tecnico radiologo. Prima di andarsene, ha preso a pugni il banco di accettazione, spaccando uno dei vetri che lo coprivano. Alla fine per riportare la calma sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania: l'uomo è stato identificato e poi denunciato per minacce a personale sanitario e danneggiamento.