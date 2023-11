Niente mercatini di Natale al Centro Direzionale, le associazioni: “Escluso dal bando, così muore” Protesta delle associazioni: “Centro Direzionale escluso dai mercatini di Natale, così si desertifica. La piazza è grande può ospitare più eventi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Non ci saranno i tradizionali mercatini di Natale 2023 al Centro Direzionale di Napoli. La zona, infatti, non è stata inserita nel bando della Municipalità per le fiere natalizie, mentre ci saranno, invece, Porta Capuana e piazza Garibaldi. E scatta la protesta delle associazioni: "Il sindaco Manfredi – afferma Massimo Dentale, Associazione Fiere Di Napoli Centro Direzionale – aveva annunciato la riqualificazione del Centro Direzionale, dove delocalizzare anche la movida. Ma nel periodo di Natale non ci saranno i mercatini. Al momento l'amministrazione non ha comunicato altre iniziative per la piazza, che comunque è molto grande e potrebbe ospitare tranquillamente anche i mercatini oltre ad eventuali spettacoli". La IV Municipalità ha comunque annunciato che saranno organizzati degli eventi per Natale nel Centro Direzionale.

La protesta delle associazioni

Al di là dei mercatini di Natale, Dentale si è spesso occupato anche di iniziative di volontariato per riqualificare il Centro Direzionale. "Durante l'anno – racconta – spesso organizziamo delle campagne di pulizia e potatura straordinaria delle fioriere e delle strade. Ci diamo da fare per migliorare il decoro del Centro Direzionale. È un peccato vederlo abbandonato al degrado, perché potrebbe essere valorizzato molto di più. Perché escludere tutta la piazza dal bando per i mercatini di Natale? Sarà molto triste".

I mercatini di Natale del Centro Direzionale negli scorsi anni vendevano prodotti di artigianato, bigiotteria, cuoio, presepi e pastori. "Chiediamo al Comune di ripensarci – conclude Dentale – Sarà un Natale povero. Non era proprio quello che ci aspettavamo dopo 3 anni di Covid19 che hanno messo in ginocchio tutti i venditori e commercianti. Noi abbiamo sempre pagato la tassa di occupazione di suolo e tutte le altre imposte. Per questo proprio non capiamo la scelta dell'amministrazione di escludere il Centro Direzionale dai bandi".

I mercatini di Natale 2023 nella IV Municipalità

I “Mercatini di Natale 2023” sul territorio della Municipalità 4, ci saranno nel periodo dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, dalle ore 8 alle 22. Sono previsti 41 posteggi a piazza Garibaldi e 22 in piazza San Francesco, nella zona di Porta Capuana. Bisognerà aspettare ovviamente le offerte per avere la conferma.

È ammessa l'esposizione e la vendita di:

presepi e articoli natalizi;

oggetti della tradizione napoletana;

artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, etc. );

prodotti dell'artigianato in genere;

antiquariato;

oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana;

prodotti alimentari confezionati della tradizione enogastronomica d’eccellenza

È vietata la vendita di: