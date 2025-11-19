Neonato morto a 5 mesi, lo zio in aula: “Colpito con la spazzola dal cuginetto”. Il processo a Benevento

Immagine di repertorio

A provocare la morte del neonato di 5 mesi di Benevento, deceduto agli inizi del 2022, sarebbe stato il cuginetto di due anni, che lo avrebbe colpito alla testa con una spazzola. È la versione, già diffusa dai familiari nei primi momenti, che è stata ribadita ieri nel corso del processo in Corte di Assise in cui risulta imputata la madre del bambino, 27 anni, accusata di avere causato quelle lesioni che, per i medici, sono riconducibili alla "sindrome del bambino scosso".

La morte del neonato al Santobono

Il piccolo, che viveva nel rione Libertà di Benevento insieme alla madre, alla sorella di lei e al compagno di quest'ultima, era stato portato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli il 25 gennaio 2022, aveva un trauma cranico; tre giorni dopo i medici avevano dichiarato il decesso.

La vicenda era cominciata il 16 gennaio, quando il neonato era stato portato al Fatebenefratelli di Benevento e una tac aveva evidenziato la presenza del trauma cranico. Pochi giorni dopo, da una seconda tac all'ospedale San Pio – Gaetano Rummo, era emerso che la situazione si era aggravata ed era stato disposto l'immediato trasferimento a Napoli in eliambulanza; al Santobono i medici avevano riscontrato una situazione di coma irreversibile.

"Colpito dal cuginetto con una spazzola"

Nel corso dell'udienza che si è tenuta ieri, 18 novembre, riporta il quotidiano Il Mattino, è stato ascoltato il cognato della madre del bambino. L'uomo, che era stato già sentito nelle prime fasi delle indagini, ha confermato la versione che aveva dato all'epoca: ha raccontato che, mentre teneva il neonato in braccio, un cuginetto di due anni lo aveva colpito con una spazzola sulla testa.

L'episodio risalirebbe al 15 gennaio 2022; il giorno successivo la madre avrebbe notato il gonfiore e, dopo avere consultato il pediatra, lo avrebbe portato al Fatebenefratelli. Il 25 gennaio il bambino avrebbe perso i sensi e sarebbe stato quindi portato al San Pio; da lì al Santobono. L'uomo, alle domande della pm, che ha fatto notare che l'autopsia ha evidenziato diverse lesioni sul corpo del bambino, ha risposto dicendosi sicuro dell'innocenza della madre. La prossima udienza ci sarà il 20 gennaio: verranno ascoltati i consulenti del pm che si sono occupati dell'autopsia.