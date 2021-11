Neonato di 5 mesi muore a Castellammare di Stabia: ipotesi virus sinciziale Un neonato di cinque mesi è morto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, per problemi respiratori. Disposta un’autopsia, aperta inchiesta. Si teme possa trattarsi di virus sinciziale, un virus che colpisce i più piccoli soprattutto dopo Natale ma che ha colpito già una trentina di bimbi ricoverati al Santobono.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un neonato di soli cinque mesi è morto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per problematiche respiratorie. Il piccolo era ricoverato dal 6 novembre nel nosocomio stabiese, ed è spirato poco dopo le 11.30 di questa mattina. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici: il piccolo, intubato, non ha retto alla manovra di intubazione, fanno sapere dalla Direzione Sanitaria. La salma è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria: disposta l'autopsia, in ospedale in carabinieri di Castellammare di Stabia per le indagini.

Si teme possa trattarsi del virus sinciziale, un virus che colpisce soprattutto i neonati e che, come spiegato pochi giorni fa dal primario dell'ospedale Santobono di Napoli Vincenzo Tipo a Fanpage.it, in genere colpisce i più piccoli dopo Natale. Attualmente, invece, sono già tra i 30 e i 40 i casi accertati di bimbi ricoverati per virus sinciziale Rsv in ospedale. Virus che è diventato noto ai più negli ultimi giorni, quando ad esserne colpita era stata la figlia di Chiara Ferragni e di Fedez.

Così Vincenzo Tipo, primario dell'ospedale Santobono, aveva parlato del virus sinciziale a Fanpage.it:

In questo momento siamo tra i 30 e i 40 casi accertati al Santobono. Il Virus sinciziale c'è sempre stato. Riguarda bimbi al di sotto dei 18 mesi di vita e colpisce le vie respiratorie. Per gli adulti e i bambini più grandi si manifesta con un semplice raffreddore, per i più piccoli invece può creare problemi respiratori.

All'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia intanto i Carabinieri della locale stazione stanno acquisendo cartelle cliniche ed altro materiale nell'ambito dell'inchiesta, aperta come da prassi per la morte di un neonato, che faccia piena luce sulla vicenda.