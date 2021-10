Al Santobono di Napoli 40 pazienti con lo stesso virus della figlia dei Ferragnez Il primario del Santobono Vincenzo Tipo spiega a Fanpage.it che attualmente sono tra i 30 e i 40 i casi accertati di bimbi ricoverati per virus sincinziale in ospedale. Una patologia già nota, che generalmente colpiva i più piccoli dopo Natale. Il virus è salito agli onori della cronaca dopo una storia su Instagram del rapper Fedez.

A cura di Gaia Martignetti

Immagine di repertorio

"In questo momento siamo tra i 30 e i 40 casi accertati al Santobono. Il Virus sinciziale c'è sempre stato. Riguarda bimbi al di sotto dei 18 mesi di vita e colpisce le vie respiratorie. Per gli adulti e i bambini più grandi si manifesta con un semplice raffreddore, per i più piccoli invece può creare problemi respiratori". Il dottor Vincenzo Tipo, primario dell'ospedale Santobono spiega a Fanpage.it che questo virus colpisce generalmente dopo Natale, tra fine dicembre e inizio gennaio, l'unica novità quindi, aggiunge il medico, va ricercata nella tempistica. Dei circa 40 pazienti che si trovano in ospedale, una piccola fetta, intorno al 10% specifica il dottor Tipo, si trova in terapia intensiva o subintensiva. La maggior parte dei pazienti invece è in ricovero ordinario in condizioni stabili. I più critici sono i neonati perché, come spiega il pediatra, tanto più bassa è l'età tanto più è importante la sintomatologia e più bisogna stare attenti.

Il virus è recentemente è salito agli onori delle cronache a causa di una storia su Instagram di Fedez. Il rapper ha pubblicato una storia sui social parlando del virus sinciziale, lasciando quindi intendere qual è il problema di salute che avrebbe colpito la figlia nata dal matrimonio con Chiara Ferragni. "Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando. Questo virus RSV (Respiratory syncytial cirus) non va preso alla leggera". Successivamente Chiara Ferragni ha pubblicato un breve post nelle Instagram Stories. Ha fatto sapere che la bambina sta migliorando. "Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo, Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni".