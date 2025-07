Neonata di 18 giorni rischia di soffocare, corsa in ospedale con la polizia, è salva

Ha appena 18 giorni di vita la neonata che ieri sera, in via Roma a Torre Annunziata, ha rischiato di morire per un improvviso malore. La piccola non riusciva più a respirare e stava diventando cianotica. A salvarla, l’intervento provvidenziale di una pattuglia della polizia. Come si sono svolti i fatti è presto detto: gli agenti, attirati dalle grida disperate di una donna, si sono precipitati verso di lei: era la madre della bambina, in evidente stato di panico. La bambina mostrava segni di grave difficoltà respiratoria. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno eseguito alcune manovre di emergenza per liberarle le vie aeree e, senza perdere tempo, l’hanno trasportata d’urgenza, insieme alla madre, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I medici del pronto soccorso hanno preso subito in carico la neonata, sottoponendola alle cure necessarie. Le sue condizioni, fortunatamente, sono rapidamente migliorate, ma resterà ricoverata per ulteriori accertamenti e per chiarire le cause dell’episodio.

Giuseppe Raimondi, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Coisp, parla dell'accaduto, lodando l'operato degli agenti: «Sono eroi. È l’unico termine adeguato per definire colleghi che, con prontezza, sangue freddo e competenza, hanno compreso la gravità della situazione e agito con tempestività, salvando una vita. Hanno dimostrato quanto sia fondamentale la presenza della polizia sul territorio, anche in circostanze impreviste. Il mio pensiero, da padre prima ancora che da poliziotto – ha aggiunto Raimondi – va ai genitori della bimba, che hanno vissuto attimi drammatici. Chiediamo al questore di Napoli Maurizio Agricola di riconoscere ufficialmente il valore di questo intervento e di premiare i suoi uomini come meritano».