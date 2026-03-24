Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania: 18 sporche e non a norma tra Salerno, Avellino e Benevento

Una lunga e complessa attività dei carabinieri del Nas di Salerno ha portato al controllo delle mense ospedaliere, tra il febbraio e il marzo 2026, nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, a tutela della salute dei degenti ricoverati nei nosocomi della regione. Il bilancio è molto negativo: i militari dell'Arma hanno scoperto 18 mense non a norma sulle 22 controllate – tra ospedali pubblici e case di cura private – elevando complessivamente sanzioni amministrative per un totale di 26mila euro.

Il dettaglio delle irregolarità riscontrate nelle mense ospedaliere

Nella fattispecie, in provincia di Salerno, i carabinieri del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. In particolare, nell'Agro Nocerino-Sarnese, le analisi di laboratorio dei militari hanno rilevato una carica batterica non soddisfacente sui vassoi portati ai pazienti, imponendo una revisione dei protocolli sanitari. Nella Piana del Sele, invece, sono state elevate multe per 3mila euro per carenze igieniche reiterate, irregolarità nel trasporto pasti e nel mancato monitoraggio delle temperature. Infine, in Cilento è stata riscontrata la presenza di muffa nei locali e il malfunzionamento dei sistemi di aspirazione.

Nella provincia di Avellino, invece, in una casa di cura nella Valle del Sabato, i carabinieri hanno riscontrato l'assenza della SCIA e delle autorizzazioni sanitarie per la produzione dei pasti; in altre strutture, invece, sono state contestate le omesse procedure di autocontrollo ed è stata rilevata la presenza di materiale non pertinente nei pressi dei locali adibiti a cucina.

Leggi anche È morto Gaspare Russo, ex presidente della Regione Campania e sindaco di Salerno

Infine, in provincia di Benevento, in un ospedale in Valle Caudina, i militari dell'Arma hanno elevato multe per 4mila euro a causa di lavastoviglie guaste e assenza di spogliatoi. A Benevento, invece, i carabinieri del Nas hanno rinvenuto sporco incrostato e accumuli oleosi nelle confezioni dei pasti.