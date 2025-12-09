napoli
video suggerito
video suggerito

Nel parcheggio della metro a rubare fari delle auto in pieno giorno, due arresti a Scampia

Due uomini, di 52 e 50 anni, sono stati arrestati dopo una colluttazione nel parcheggio della metro di Scampia, Napoli Nord: avevano appena rubato i fari di un veicolo parcheggiato.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Nico Falco
92 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Qualcuno li ha notati mentre si aggiravano, in pieno giorno, nel parcheggio della metropolitana di Scampia, periferia Nord di Napoli, con gli occhi sulle automobili parcheggiate. Telefonata al 113, poco dopo le volanti è arrivata sul posto. E, con loro, la conferma dei sospetti: stavano rubando i fari dai veicoli, presumibilmente col proposito di venderli come pezzi di ricambio. A finire in manette un 50enne e un 52enne, napoletani, che ora dovranno rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, avevano scelto come territorio di caccia il parcheggio della metropolitana di Scampia, dove molti cittadini lasciano i veicoli per continuare a muoversi coi mezzi pubblici. Una distesa di automobili che deve essere sembrata un enorme deposito fare la spesa a costo zero. I loro movimenti, però, hanno attirato l'attenzione di un passante, che ha segnalato la situazione ai centralini della Polizia di Stato.

Quando le pattuglie dei commissariati Scampia e Secondigliano hanno raggiunto via Piedimonte d'Alife, i due erano ancora all'interno del parcheggio: gli agenti hanno visto che uno era alla guida di un'automobile e l'altro stava caricando un faro nel bagagliaio della vettura. Alla vista dei poliziotti hanno tentato di scappare, ma sono stati bloccati poco più avanti e dopo una colluttazione; perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi da scasso. Nell'automobile è stata recuperata la refurtiva: due fari, appena staccati da un veicolo parcheggiato nelle vicinanze, che dopo le formalità di rito sono stati restituiti al proprietario.

Cronaca
92 CONDIVISIONI
Immagine
Giunta regionale, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro
Tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente
Stop anche ai candidati 'trombati', non solo ai consiglieri eletti
Ci sono incertezze per Verdi in Avs, centristi di Mastella e Socialisti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views