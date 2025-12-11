Nel deposito di Barra 10mila euro falsi in banconote da 20 e 50: avrebbero ingannato chiunque

Soldi falsi, immagine di repertorio

Riprodotti a regolare d'arte, praticamente indistinguibili dagli originali: avrebbero ingannato chiunque, i 10mila euro falsi ritrovati dai carabinieri a Barra, periferia Est di Napoli, ritrovati dai carabinieri, all'interno di un deposito dove erano custoditi anche oltre 20 chili di botti illegali. A finire in arresto, il 61enne Pietro Musco, del posto; l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Il ritrovamento si inquadra nel quadro di controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli: servizi mirati, ma anche pattugliamenti e verifiche sulla circolazione. A Barra i militari dell'Arma hanno individuato il deposito dove, in base a quanto emerso dalle indagini, era possibile venissero stipati soldi falsi e i botti già pronti per l'imminente Capodanno. Nel dettaglio, i carabinieri della Compagnia Poggioreale e del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno sequestrato oltre 10mila euro; le banconote, in tagli da 50 e 20 euro, erano di alta qualità e sarebbero passate di mano in mano senza problemi. Nello stesso deposito c'erano, inoltre, 15 ordigni artigianali e 20 chili di materiale pirotecnico di origine illecita che sarebbe stato utilizzato per produrre altri botti.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 6 persone. Una di queste, un 37enne, è stata trovata in possesso di stupefacenti a fini di spaccio. Un 41enne dovrà invece rispondere del furto di energia elettrica: aveva allacciato l'impianto del proprio market direttamente alla rete di illuminazione pubblica. Due persone, infine, sono state denunciate per evasione e l'ultima per guida senza patente. Le sanzioni al codice della strada notificate sono state 16. Le verifiche hanno interessato anche diversi esercizi commerciali e hanno portato al sequestro di 45 chili di alimenti e a sanzioni per 5mila euro complessivi.