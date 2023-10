Nek e Francesco Renga a Napoli, pizza da Michele a Forcella dopo il concerto all’Augusteo I due cantautori si sono concessi una pizza insieme da Michele dopo lo spettacolo al Teatro Augusteo di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nek e Francesco Renga si concedono una pizza insieme a Napoli, nella storica pizzeria da Michele a Forcella, una delle più famose della città, dopo i concerti. I due grandi cantautori italiani sono in questi giorni nel capoluogo partenopeo per il tour Nek & Renga *Meravigliosa*, al Teatro Augusteo di Napoli. Ieri lo spettacolo è stata un grande successo. Dopo l'evento, i due artisti internazionali si sono concessi una cena a base di pizza nell'Antica Pizzeria da Michele. Hanno ordinato una margherita e hanno assaggiato la marinara, due piatti forti della storica pizzeria napoletana.

Ad accoglierli con tutti gli onori ci hanno pensato Francesco Ciotola, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele, Daniela Condurro, della quarta generazione Condurro, il pizzaiolo Luca Cicciniello, della quinta generazione Condurro, e tutto lo staff del ristorante.

I due cantautori in tour con Nek & Renga *Meravigliosa*

Renga e Nek stanno celebrerando insieme sui maggiori palcoscenici italiani rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica: due anniversari tutti da cantare. Nella scaletta i più grandi successi dei due cantautori, cantati per decenni da milioni di italiani nel mondo. Da “Laura non c’è” ad “Angelo”, da “Fatti avanti amore” a “Il mio giorno più bello nel mondo”, sono solo alcuni dei brani che Renga e Nek stanno portando in tour, regalando grandi interpretazioni ed emozioni ai loro fan. Il tour di Renga e Nek proseguirà nei prossimi giorni con tante tappe in altre città italiane: oggi saranno a Bari, il 16 ottobre a Bologna, il 19 a Firenze e il 21 a Torino, solo per citarne alcune.