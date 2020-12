in foto: Tommasino interpretato da Luca De Filippo

La lettera di Tommasino nel "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo è probabilmente uno dei pezzi più divertenti di quella che tutto sommato non è affatto una "commedia natalizia" ma un dramma familiare, seppur ambientato in un contesto di festa e tradizione. Prima di parlarne è praticamente impossibile dimenticare, almeno nelle edizioni televisive (del 1962 e quella in "tele teatro" del 1977) i due Tommaso Cupiello che la interpretarono: negli anni Sessanta fu Pietro De Vico, attore apprezzatissimo da Eduardo e poi, nella celebre edizione a colori del 77, quella che abbiamo imparato ad amare tutti, "Tummasino" è Luca De Filippo, che purtroppo ha lasciato questo mondo troppo in fretta. In teatro sono stati tanti gli interpreti del figlio dispettoso e sfaccendato di Lucariello, fra gli altri Massimiliano Gallo indossò quei panni nel Cupiello di Carlo Giuffrè, altro mostro sacro del teatro in lingua napoletana.

in foto: Al centro Tommasino interpretato da Pietro De Vico

La lettera di Tommasino è un pezzo che arriva nel secondo atto, quando il figlio di Luca anticipa al padre e allo zio Pasqualino a letterina di Natale a mamma Concetta. Mentre Luca è entusiasta, Pasquale detesta il nipote (ne ha ben donde: gli ruba soldi e vestiti) quindi ascolta di malavoglia. Il testo è cambiato nel corso degli anni. In calce c'è il copione originale, ma nell'edizione del 1977 ad esempio il finale è differente sopratutto nell'epigrafica battuta «questa è la proposta!» riferita agli auguri di cent'anni di vita a zio Pasqualino «però con qualche malattia…». Il testo originale invece dice : «…e sessantacinque anni a zi’ Pasqualino». Impossibile dimenticare non solo Luca De Filippo ma anche Gino Maringola che nel tele teatro del 77 interpreta il sarcastico e tagliente zio Pasquale.