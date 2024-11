video suggerito

Napoli, l'albero di Natale in piazza Municipio vicino al Pulcinella di Pesce: c'è anche la carrozza Installato l'albero di Natale in piazza Municipio con la carrozza trainata dalle renne. A pochi metri c'è il Pulcinella di Gaetano Pesce.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna l'albero di Natale gigante in piazza Municipio a Napoli anche per il 2024. La grande scultura, a forma di cono, che simboleggia l'iconico abete natalizio, è stata montata oggi, martedì 19 novembre 2024, nel lato della piazza antistante Palazzo San Giacomo. Poco distante è stata installata anche una carrozza trainata dalle renne. L'albero e le altre decorazioni al momento sono ancora spente. Le luci di Natale, infatti, saranno accese nei prossimi giorni. È illuminato, invece, il Pulcinella di Gaetano Pesce, di 12 metri d'altezza, che campeggia a pochi metri dall'albero di Natale. La scultura, opera dell'archistar scomparso, però, resterà in piazza solo fino al 19 dicembre, come prevede la delibera comunale, salvo proroghe.

A Napoli in molti quartieri già installate le luci di Natale

All'interno di Palazzo San Giacomo, poi, nei prossimi giorni sarà installato un altro albero di Natale gigante – anche questo di oltre 10 metri – nell'ambito dell'iniziativa Giocattolo Sospeso. In questo caso, però, l'abete, vero, sarà donato dalla Forestale. Intanto, in tutta la città sono già iniziati i lavori per il montaggio delle luci di Natale, che sono state installate in vari quartieri, come Chiaia, Fuorigrotta e nelle ultime ore anche in via Toledo e al Vomero. Il Comune di Napoli provvederà all'accensione nei prossimi giorni.

A San Gregorio Armeno la fiera dei presepi dal 22 novembre

A San Gregorio Armeno, la storia strada dei presepi del centro di Napoli, la tradizionale fiera natalizia sarà inaugurata il prossimo 22 novembre. L’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, in collaborazione con l'Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, ha annunciato l'inaugurazione ufficiale della 153ª edizione della storica Fiera di San Gregorio Armeno, appuntamento imperdibile che segna l'inizio delle celebrazioni natalizie nella città di Napoli.

L’evento di apertura si terrà venerdì 22 novembre alle ore 17:00 con il tradizionale taglio del nastro a Piazza San Gaetano, alla presenza delle autorità locali e regionali, degli artigiani e di tutti gli appassionati delle rinomate creazioni presepiali che rendono unica questa celebrazione. L'inaugurazione sarà seguita da un rinfresco nel suggestivo chiostro di San Lorenzo Maggiore, luogo storico che accoglierà ospiti e partecipanti in un’atmosfera di convivialità e spirito natalizio.

La Fiera di San Gregorio Armeno è un simbolo della cultura e dell’artigianato napoletano, una tradizione secolare che unisce maestria artistica e patrimonio culturale, attirando visitatori da tutto il mondo. Le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, conosciute per la loro dedizione alla creazione di presepi unici e ricchi di dettagli, rappresentano il cuore pulsante di questa manifestazione.

