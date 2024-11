video suggerito

Natale Napoli 2024, a San Gregorio Armeno nuove casette della Fiera dei Presepi e senso alternato pedonale A San Gregorio Armeno già montate le prime casette di legno dei presepi. Confermato il piano viabilità con il senso alternato pedonale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Al via la Fiera dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli. Anche per Natale 2024, nella famosa stradina dei Decumani, al centro storico, ci saranno le casette di legno che esporranno pastori e presepi. Il mercatino natalizio durerà fino all'8 gennaio 2025. Si prevedono quasi un milione di visitatori. Già pronto anche il piano di viabilità, come apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Ci sarà il senso alternato pedonale, con due varchi: l'ingresso sarà da via San Biagio dei Librai, mentre l'uscita in piazza San Gaetano. In caso di emergenza, i turisti saranno dirottati verso via Duomo.

Pronte le casette di legno dei presepi

Le prime casette sono già state montate nelle ultime ore in vico Maffei, altre arriveranno nei prossimi giorni. La storica Fiera Presepiale di San Gregorio Armeno, organizzata dall'Associazione Artigianale di Arte Presepiale San Gregorio Armeno, presieduta da Samuele Marigliano, sarà inaugurata in piazza San Gaetano nei prossimi giorni. Gli organizzatori prevedono una presenza di circa 900mila visitatori. I gazebo saranno circa 40 ed esporranno tutte opere artigianali, frutto dell'ingegno dei maestri presepiai.

Il piano viabilità col senso alternato pedonale

La fiera interesserà piazza San Gaetano, vico Giuseppe Maffei, via San Gregorio Armeno e l'incrocio via San Biagio dei Librai, dove si troveranno le 22 casette di legno, di varie misure. Mentre ci saranno 17 banchetti che saranno installati anche in via Luciella e nella Corte di San Gregorio Armeno. Il piano di viabilità pedonale prevede l'accesso da via San Biagio dei Librai, con un deflusso al varco di 637 persone, mentre l'uscita sarà in piazza San Gaetano con un deflusso di 1.500 persone. Qui ci sarà anche il punto di raccolta. L'esodo in caso di emergenza sarà verso via Duomo. Confermato il senso alternato pedonale. In caso di necessità si potranno invertire i flussi.

Leggi anche Torna la fiera di Natale di San Gregorio Armeno a Napoli: piano viabilità e sconti per le bancarelle

Foto Fanpage.it