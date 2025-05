Nasce CASACINEMA a Napoli, luogo di aggregazione culturale e cocktail bar: i film, le sale e gli incontri Nasce a Napoli, CASACINEMA a Napoli, luogo di aggregazione culturale dedicato alla visione di film in lingua originale, di classici, di documentari. Situato a Palazzo Girasole, dietro Piazza del Gesù, lo spazio dove discutere dei film visti, bere un cocktail, parlare di libri e partecipare agli incontri gli autori dei film. E ancora: masterclass e attività su scrittura, poesia, animazione, fotografia e disegno, insomma l’arte in tutte le sue forme. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

CASACINEMA è il progetto per offrire alla città di Napoli un luogo di aggregazione dedicato alla visione di film in lingua originale, di classici, di documentari. In uno splendido palazzo del centro storico, Palazzo Girasole, dietro Piazza del Gesù, parte il progetto ideato da Lorenza e Carlo Stella, a pochi passi anche dal cinema Modernissimo aperto da papà Luciano, affiancati dalla storica socia fondatrice e produttrice Carolina Terzi. La famiglia Stella è da anni impegnata in un rilancio del centro storico che vada oltre "multiplex e supermarket commerciali" con "cinema di prossimità con una capacità di attivismo culturale e con un dialogo costante con il proprio pubblico".

CASACINEMA a Napoli: programma e attività

Al centro c'è sicuramente il cinema, ma sarà anche uno spazio dove discutere dei film visti, dove incontrarsi, bere un cocktail, parlare di libri e di ogni altro argomento. È pensato per gli incontri con gli autori sia per promuovere i loro film che per discutere realmente del loro percorso. L'offerta varierà con incontri di poesia, di calcio e di psicologia. E ancora: masterclass, cinema, poesia, letteratura, animazione, fotografia, disegno, scrittura, progetti produttivi, l’arte in tutte le sue forme: "L’arte capace anche di farsi intrattenimento. L’arte anche “popolare, senza snobismo”".

Due sale di proiezione, le saracinesche di Jorit e le opere di Rak

Le saracinesche di CASACINEMA dipinte da Jorit danno l’accesso a due sale di proiezione, la blu da 90 posti e la rossa da 65 e una camera d’Or da 50 posti, dove fare eventi e dare visibilità ad opere più complesse, e infine un cocktail bar, sulla cui parete domina la città di Napoli disegnata da Alessandro Rak. "È una casa per il nuovo pubblico che si è affacciato sulla scena e via via affermato negli anni post Covid", dicono Lorenza e Carlo Stella, "un pubblico che premia i film restaurati dalla Cineteca di Bologna, le opere di Wim Wenders e di Hayao Miyazaki, i film coreani e le cinematografie audaci più lontane dai nostri canoni narrativi europei. Una casa dove promuovere un cinema culturale assolutamente non minoritario né settario ma aperto a orizzonti contemporanei come appunto gli Anime giapponesi entrati da tempo nel gusto e nell’immaginario delle nuove generazioni".

Leggi anche Europei di pallavolo 2026, la prima gara a Napoli in piazza del Plebiscito

I partner ufficiali di CASACINEMA a Napoli

Sono partner ufficiali di CASACINEMA: Accademia di Belle Arti, Università Federico Secondo, Università di Suor Orsola Benincasa, Cineteca di Bologna, Festival di Giffoni, Teatro Mercadante, Stabile di Napoli, Premio Napoli, Cartoon Italia, Asifa. La sigla di CASACINEMA è realizzata da Alessandro Rak.