Napoli, usano auto intestate a morti per non pagare le multe: denunciati, devono dare 75mila euro

Usavano auto intestate a persone morte per non pagare le multe e poter parcheggiare tranquillamente in divieto di sosta senza problemi. Così facendo hanno accumulato circa 1.100 sanzioni, per un valore di circa 75mila euro. Ma sono stati scoperti e denunciati e adesso dovranno anche risarcire tutto. Nei guai due napoletani, incastrati dalla Polizia Locale, grazie all'uso delle telecamere che li hanno inchiodati al volante.

Gli investigatori, infatti, dopo accurate indagini, sono riusciti ad individuare i reali utilizzatori di due veicoli, che erano intestati a persone decedute e avevano accumulato oltre 500 sanzioni ciascuno. Il sistema messo in piedi si basava sul mancato aggiornamento dei documenti di circolazione. In questo modo aveva consentito ai trasgressori di commettere infrazioni senza subire conseguenze.

Gli agenti dell’ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative sono riusciti a risalire ai conducenti grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno consentito di ricostruire i percorsi seguiti dai veicoli. I mezzi lasciati in sosta irregolare sono stati fatti poi rimuovere per essere trasferiti in un deposito autorizzato del Comune di Napoli. I trasgressori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, gli oltre mille verbali emessi per le infrazioni commesse (550 in un caso, 547 in un altro) ammontano a 75mila euro. Sono in corso le procedure per la regolarizzazione di tutti gli atti amministrativi per i quali è stata accertata la responsabilità dei due automobilisti.