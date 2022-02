Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, turista perde lo zaino in taxi con pc, passaporto e cellulare: tassista gli riporta tutto Turista perde lo zaino nel taxi, alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi, con dentro passaporto, computer e smartphone. Il tassista gli riporta tutto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Turista perde lo zaino nel taxi, alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi, con dentro passaporto, computer e smartphone. Ma il tassista lo rintraccia e gli riconsegna tutto. Il passeggero ha poi voluto ringraziare l'autista con un video su Facebook, ripreso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Grazie veramente”, il messaggio del turista. “Sono un tassista – racconta il conducente – Un cliente, un turista, aveva dimenticato nel mio taxi il suo zaino con documenti ed i suoi effetti personali. Sono riuscito a rintracciarlo e a riconsegnargli i suoi averi. Ogni giorno faccio quel poco che posso fare per tenere alta l'immagine di Napoli. Non mi sono fatto pagare nemmeno la corsa per riconsegnarlo”.

Un episodio simile era accaduto già negli scorsi giorni, come raccontato da Fanpage.it. Un fotografo milanese aveva lasciato nel taxi la sua macchina fotografica e attrezzatura del valore di circa 5mila euro, con all'interno un lavoro che aveva fatto a Capri. Il tassista, in collaborazione con la Polizia Municipale di Napoli, ha restituito il tutto al legittimo proprietario, rintracciato grazie ad una immagine che era conservata nella memoria della fotocamera.

Esito diverso ha avuto, invece, la corsa di una sfortunata passeggera che era incappata molto probabilmente in un taxi abusivo a via Mezzocannone. Il tassista in questo caso, dopo averla accompagnata a Fuorigrotta, è fuggito con la borsa, dove c'erano documenti e bancoposta, oltre al cellulare con le foto della figlia piccola della cliente. Dal bancoposta, poi, prima di essere bloccato, sono stati sottratti anche dei soldi, con prelievi ripetuti di 20-25 euro ogni volta.