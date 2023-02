Napoli, auto si schianta contro volante della Polizia Locale arrivata per un altro incidente Il violento incidente stradale sulla perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura. Le due auto sono state fortemente danneggiate.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Polizia Locale arriva sulla perimetrale di Vomero-Soccavo-Pianura per una segnalazione di un incidente stradale, mentre gli agenti sono intenti ad effettuare i rilievi, un'altra auto, modello Smart, arriva a forte velocità e si schianta, per motivi ancora da chiarire, contro la vettura territoriale della polizia municipale dell'Unità Operativa Soccavo. L'impatto è violentissimo ed entrambe le vetture vengono pesantemente danneggiate. Il paraurti posteriore dell'auto della polizia municipale viene schiacciato, mentre rientra il cofano dell'altra macchina. Per fortuna, sembra che nessuno sia rimasto ferito gravemente. I vigili urbani di pattuglia erano scesi dall'auto e si trovavano poco distanti, quando è avvenuto il fatto. L'incidente stradale è avvenuto ieri mattina, sul raccordo che collega via Pigna, al Vomero, a via Epomeo a Soccavo, e a via Cinthia-via Montagna Spaccata tra Fuorigrotta e Pianura.

Anselmi (Cisl Fp): "Subito più uomini e mezzi"

Sulla vicenda interviene Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp Napoli:

Difronte all’ennesimo episodio di ieri, in cui ancora una volta si è sfiorata la tragedia, il tema “sicurezza” per gli agenti della Polizia Municipale risulta non più rinviabile. Appare paradossale che proprio chi è chiamato ad intervenire per operazioni di rilievo incidenti stradali rischi la vita. Un fenomeno ormai ricorrente, soprattutto negli snodi viari a scorrimento veloce. La nostra vicinanza e solidarietà a questi agenti non basta più, occorre intervenire subito per garantire quelle condizioni efficaci, affinché nell’esercizio delle proprie funzioni l’incolumità degli agenti non sia affidata esclusivamente alla fortuna.

