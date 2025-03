video suggerito

Napoli, si sente male e si schianta con l'auto sulle vetture in sosta: morto portiere di Materdei L'uomo, portiere a Materdei, si è sentito male alla guida dell'auto e si è schiantato contro altre vetture e un bus. È deceduto. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Automobilista colto da malore, perde il controllo della vettura e si schianta contro auto in sosta e bus in via Santa Teresa degli Scalzi, al centro storico di Napoli, poco distante dal Museo Archeologico Nazionale. L'uomo, un portiere del quartiere Materdei, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è poi deceduto, purtroppo, mentre veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso ospedaliero. L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, attorno alle ore 8,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito.

Il cordoglio delle istituzioni: "Un gran lavoratore"

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della sua vettura, quando si sarebbe sentita male, forse colpita da un infarto. A quel punto, a causa del malore, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo per scontrarsi con le auto in sosta. Non è ancora chiaro se sia deceduto a bordo dell'auto oppure durante il trasporto in ambulanza. Ma quel che è certo, secondo gli investigatori, è che si sia trattato di cause naturali. "Una bravissima persona – commenta il consigliere della III Municipalità, Carlo Restaino – sono profondamente addolorato per la grave perdita e mi stringo ai familiari in questo momento di lutto e di dolore". Un gran lavoratore e una brava persona. Faceva il portiere a Materdei. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza del 118, che, dopo avergli prestato il primo soccorso, l'ha trasportato in ospedale, dove poi sarebbe deceduto. Rattristato tutto il quartiere, dove l'uomo, padre di famiglia, era amato e ben voluto.