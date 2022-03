Napoli, rissa e feriti nella fila per gli orologi Swatch-Omega. L’azienda: “Non è edizione limitata” Denunciato a piede libero 33enne. Si cercano gli altri coinvolti. In fila i professionisti delle compravendite. La rissa scoppiata per la precedenza.

A cura di Pierluigi Frattasi

La fila questa mattina davanti al negozio Swatch di Napoli (Foto: Fanpage.it)

Rissa con un ferito nella fila per accaparrarsi i nuovi orologi Swatch-Omega che costano 260 euro l'uno allo store di piazza Trieste e Trento a Napoli. La maxi-zuffa con calci, pugni, colpi di casco e ferite da taglio è andata in scena nel pomeriggio di venerdì, quando è iniziata la fila per entrare per primi nel negozio, in vista dell'apertura di sabato mattina. Scontri violenti, che hanno coinvolto più persone, secondo le forze dell'ordine arrivate sul posto – Polizia Municipale e Polizia di Stato – che si è trascinata anche nei vicini locali del Caffè Gambrinus, in piazza del Plebiscito. La rissa è durata pochi minuti, ma il bilancio alla fine è pesante: ferito a botte e con tagli, un uomo di 33 anni, con precedenti penali, che è stato denunciato a piede libero per rissa, al quale sono stati sequestrati anche 4mila euro in contanti e un orologio Rolex, sui quali sono in corso accertamenti. Mentre è caccia alle altre persone coinvolte, che sono riuscite a fuggire prima dell'arrivo degli agenti. Acquisiti i filmati delle telecamere presenti in piazza.

In coda i professionisti delle compravendite di orologi

Si tratta del modello Speedmaster Moon Swatch da 260 euro al prezzo di listino, nato dalla collaborazione con Omega, l'orologio portato anche dagli astronauti della Nasa sbarcati sulla Luna. Per comprarlo a Napoli c'è gente che ha fatto le nottate. Con ressa e assembramenti in piazza Trieste e Trento, dove si trova lo store della Swatch, proseguiti anche nella giornata di sabato. Secondo le prime ricostruzioni, molti di quelli che erano in fila erano addetti ai lavori, gente che commercia nella vendita di orologi. Non amatori o collezionisti, quindi. La ressa è stata solo all'esterno dello store, all'interno l'ingresso era limitato e sono state rispettate le regole di accesso nel locale.

Gli orologi rivenduti sul web a 1.800 euro: 7 volte il prezzo

Poco dopo, gli orologi sono comparsi sui siti di vendita sul web al prezzo lievitato anche a 1.800 euro, oltre 7 volte il prezzo di listino. Con tanto di scontrino dell'acquisto nello store di piazza Trieste e Trento. Venerdì pomeriggio per un contrasto tra le persone in coda è scoppiata una rissa sull'ordine della fila, che ha coinvolto più persone. La Polizia Municipale dell'Unità Operativa Chiaia è stata la prima ad intervenire, grazie ad un presidio costante del territorio, alla quale si sono affiancati poco dopo gli agenti della Polizia di Stato.

Negli scontri un uomo di 33 anni, come si è detto, ha avuto la peggio: è rimasto ferito ed è stato fermato e soccorso dalla Polizia Municipale per capire la dinamica della vicenda. Il motivo del contrasto è stato, probabilmente, la posizione in fila. Era stata stilata una lista "fai da te", come si fa dal medico, che è stata rinvenuta e sequestrata (su un foglio c'erano circa 30 nomi, ma si era all'inizio della fila e tanti altri si sono aggiunti dopo), dove c'erano i nominativi delle varie persone. Il ferito è stato poi portato in caserma.

La rissa proseguita al Gambrinus

Dalle immagini di videosorveglianza e altre informazioni, si sta cercando di appurare l'identità degli altri coinvolti che sono scappati. Il 33enne non è scappato subito perché è rimasto ferito. Addosso gli sono stati trovati circa 4mila euro in contanti e un Rolex che ora è sottoposto ad accertamenti per verificare la genuinità e l'origine del prodotto. La somma è stata in via cautelativa sottoposta a sequestro per capire per quale motivo fosse nella sua disponibilità. Il ferito è stato in un primo tempo portato presso l'Ospedale Fatebenefratelli con ferite da taglio, probabilmente causate da stoviglie rotte e tagliate e da aggressione. La rissa iniziata in piazza, infatti, è proseguita nel vicino Caffè Gambrinus. Si è rinvenuto anche un casco probabilmente utilizzato nella colluttazione. Una nota è stata inviata in Questura e Prefettura.

Un altro degli annunci che si trovano in rete

La Swatch: "Non è una edizione limitata e numerata"

In serata la Swatch ha precisato che:

"Il lancio di Bioceramic MoonSwatch Collection è un incredibile successo che ha superato tutte le aspettative. Ricordiamo quindi che nelle prossime settimane gli orologi saranno nuovamente disponibili negli Swatch Store selezionati, in quanto non si tratta di un'edizione limitata o numerata".

Le vendite proseguiranno, quindi, regolarmente nei prossimi giorni. Non trattandosi di una edizione da collezione non c'è penuria di prodotto.