Napoli, rider senza casco né assicurazione e corrono per consegnare prima: raffica di controlli e multe

Si riuniscono di solito sotto lo stadio Collana e da lì, per ogni chiamata dei numerosi locali d'asporto della zona sfrecciano per consegnare il prima possibile. I rider napoletani della zona Vomero-Arenella però, ne hanno avuto certezza i carabinieri che li stanno controllando – sono spregiudicati: girano contromano, invadono i marciapiedi come fossero piste e spesso non hanno l’ombra di un documento di circolazione in regola. È questo lo scenario emerso durante i controlli dei militari e della Polizia Locale. Otto i rider sanzionati, tutti per gravi violazioni del Codice della strada.

C’è chi è stato sorpreso a circolare contromano, chi non aveva assicurazione, casco o patente. E chi ha collezionato tutte e quattro le violazioni precedenti in un unico colpo. Pur di rispettare i tempi di consegna, alcuni centauri non hanno esitato a percorrere marciapiedi, mettendo a rischio pedoni, famiglie e anziani in uno dei quartieri più affollato della città. Un comportamento pericoloso e sempre più diffuso che trasforma la fretta in pericolo quotidiano, specie di sera quando il numero dei rider in giro è massiccio.

Durante il servizio sono stati raccolti altri risultati importanti. 3 le persone denunciate per guida senza patente. Una di queste ha appena 15 anni ed era in sella ad uno scooter 300. Ci sono anche quattro persone sanzionate per uso di stupefacenti. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane