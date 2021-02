Hanno prima provato a pagare con soldi falsi e poi, quando lui è accorto della truffa, hanno tirato fuori un coltello e lo hanno rapinato. Succede a Pianura, periferia ovest di Napoli. Nel bottino dei criminali, che hanno anche lasciato la banconota contraffatta, soltanto le due pizze che il ragazzo stava per consegnare. La brutta avventura per il rider risale alla serata di ieri, 3 febbraio, sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Il giovane, che lavora in una pizzeria del quartiere, era uscito per una consegna a domicilio concordata telefonicamente. Arrivato nei pressi di via Comunale Napoli, però, è stato fermato da due sconosciuti. Lo stavano aspettando accanto a un edificio e si sono presentati come le persone che avevano fatto l'ordinazione. Nulla di strano, in fin dei conti: può capitare che il cliente attenda in strada.

I problemi sono cominciati quando hanno pagato. Quella banconota, infatti, era palesemente contraffatta. Il ragazzo se ne è accorto, lo ha fatto notare e si è rifiutato di prenderla, e a quel punto la situazione è trascesa. Un veloce battibecco, poi uno dei due sconosciuti ha estratto un coltello e lo ha usato per minacciare il giovane. I due hanno quindi preso le pizze e si sono allontanati, tra l'altro lasciando la banconota falsa alla vittima.

Andò decisamente peggio all'altro rider che, agli inizi di gennaio, fu rapinato dello scooter in via Terracina, a Fuorigrotta, poco distante da Pianura. L'episodio avvenne pochi giorni dopo quello del 1 gennaio, che fece più clamore perché ripreso con un cellulare da un residente: un rider aggredito da 6 ragazzi in Calata Capodimonte e rapinato; i sei responsabili sono stati tutti arrestati.