La Funicolare Centrale riapre in anticipo dopo 2 giorni di stop: prima corsa 18,20

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare Centrale di Napoli riapre in anticipo dopo due giorni di stop per manutenzione. Prima corsa oggi, mercoledì 28 maggio, alle ore 18,20. Lo ha reso noto l'Anm, l'azienda napoletana dei trasporti che gestisce l'impianto a fune che collega piazzetta Augusteo, a via Toledo, a piazza Fuga, al Vomero. Oggi chiuderà alle 00,30, come avviene ogni mercoledì.

Lo stop di 48 ore per manutenzione dopo i prolungamenti scudetto

La Funicolare Centrale, infatti, era stata attiva h24 da venerdì 23 a lunedì 26 maggio, per consentire i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Poi, ha dovuto chiudere per due giorni, ieri, martedì 27 e oggi, mercoledì 28, per consentire l’esecuzione di attività di monitoraggio tecnico sugli impianti a fune, a cura dell’Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali).

Istituita una navetta bus

Per limitare i disagi all’utenza, parliamo di circa 22mila passeggeri quotidiani, l'azienda ha predisposto comunque un servizio navetta sostitutivo. I bus collegheranno piazza Vanvitelli e via Palizzi, passando per via Scarlatti, via Kerbaker, via Cimarosa e via Sanfelice, con una frequenza di 20 minuti. Il servizio è stato attivo dalle 7:00 alle 22:00 in entrambe le giornate di sospensione. Un modo per ridurre i disagi patiti dall'utenza. Purtroppo, come detto, si trattava di monitoraggio indifferibile.

«L'Anm – si legge in una nota – invita i passeggeri a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee e ricorda che la navetta facilita l’interscambio con la linea 1 della metropolitana e le altre linee di trasporto urbano».