Napoli, ragazzo 20enne muore a casa di un amico: si è sentito male dopo aver assunto droga

Ragazzo di 20 anni si sente male dopo aver assunto droga e muore. La tragedia mentre il giovane era ospite a casa di un amico nel quartiere di Pianura, nell'area nord occidentale di Napoli. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la Polizia di Stato e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Purtroppo, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutili i tentativi di soccorso messi in campo da medici e infermieri.

Le indagini di Questura e Procura sulla morte del 20enne

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, guidata dal Questore Maurizio Agricola, intervenuti nell'abitazione insieme con il pm di turno della Procura della Repubblica di Napoli, che coordina le indagini. Secondo le prime informazioni, il ragazzo, classe 2005, era a casa di un suo amico, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato colto da un improvviso malore.

La morte, secondo un primo esame esterno e le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane potrebbe essere rimasto vittima di una overdose. Ma, al momento, si tratta solo di ipotesi, che richiederanno ulteriori conferme dagli eventuali approfondimenti clinici. Le forze dell'ordine, intanto, hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. La vicenda è monitorata anche dalla Prefettura di Napoli, che ha acceso un focus sui giovani napoletani, con numerose iniziative educative e formative.