Napoli, ragazza vittima di stalker viene ricontattata dal profilo dell’ex in carcere: “Tornato l’incubo”

La ragazza 26enne napoletana era stata vittima di stalker. L’ex era stato condannato in carcere. Ma dopo la sentenza, il profilo dello stalker ha iniziato di nuovo a seguirla.

Immagine di repertorio

Ragazza 26enne napoletana vittima di stalker viene ricontattata dal profilo dell'ex che è in carcere proprio per stalkeraggio. L'episodio è accaduto a Napoli nelle scorse settimane e ha fatto ripiombare nell'incubo la giovane, assistita dall'avvocato Sergio Pisani. "La richiesta di contatto dal profilo dell'ex fidanzato – spiega il legale della ragazza – l'ha fatta ricadere nello stesso stato di prostrazione che l'affliggeva vissuto per mesi e mesi. Adesso teme di nuovo di uscire di casa".

L'ex, 32enne, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione in carcere, con sentenza di primo grado emessa il 19 novembre scorso dal Tribunale di Napoli. Al momento non è chiaro se a contattare la ragazza sia stato proprio l'ex – e in questo caso bisognerebbe capire come sia entrato in possesso di un cellulare in carcere – o sia stato qualche suo conoscente in grado di avere accesso al suo profilo social. La giovane, ad ogni, modo, assistita dal suo legale, ha sporto una nuova denuncia per minacce e atti persecutori ai carabinieri.

La ragazza sperava di essere libera, ma il profilo dello stalker è tornato

La ragazza, dopo la condanna, sperava di essere finalmente libera dallo stalkeraggio. L'ex sarebbe addirittura arrivato a metterle sotto controllo il cellulare con uno spyware. Poi, la scoperta, avvenuta quasi per caso, pochi giorni fa, quando si è accorta che su TikTok, la popolare piattaforma cinese, il profilo del suo ex era tornato a seguire il suo profilo.

A quel punto, la giovane è stata assalita dal panico e ha sporto nuovamente denuncia. Ai militari dell'Arma ha spiegato che conosceva bene quel profilo. In passato, per sfuggire alle richieste dell'ex era stata costretta a disattivare il suo account su TikTok. Poi, dopo la condanna, lo aveva riattivato. Pochi giorni dopo, però, il profilo dello stalker era rispuntato tra i contatti. Adesso bisognerà capire se il 32enne sia potuto entrare in possesso di uno smartphone in carcere, oppure abbia affidato ad un conoscente le password per poter utilizzare il suo profilo al suo posto.