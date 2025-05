video suggerito

Napoli, protesta delle mamme per l’ordinanza Festa Scudetto: “Impedito pure l’acquisto del latte al supermercato” Nei supermercati ieri pomeriggio vietata vendita di latte e acqua in contenitori rigidi per l’ordinanza dei possibili festeggiamenti: “Non ho potuto prendere il latte a mio figlio”, racconta una mamma. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sono stato al supermercato per prendere latte per mio figlio. Latte in bottiglia. Non me l hanno potuto vendere a causa dell'ordinanza del sindaco. Follia". Proteste di mamme e papà per l'ordinanza sui possibili festeggiamenti della festa scudetto a Napoli scattata ieri pomeriggio e in vigore fino ad oggi. Festeggiamenti che poi non ci sono stati, a seguito del pareggio del Napoli a Parma e di quello dell'Inter contro la Lazio. Il Comune di Napoli, per ordine della Questura, ha attivato ieri sera un piano traffico che ha istituito una "Zona Azzurra", vietata alla circolazione dei veicoli al centro storico e sul Lungomare, a partire dalle ore 20. Una seconda ordinanza, ha vietato la vendita e il consumo di bevande in lattina e contenitori rigidi, come il vetro, sempre per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. I divieti in questo caso sono scattati attorno alle ore 16,00 di ieri, rendendo in possibile l'acquisto in negozi e supermercati per mezza giornata.

Avvisi alle casse dei supermercati domenica pomeriggio

Gli avvisi alla clientela sono stati esposti alle casse dei supermercati: "In ottemperanza all'ordinanza sindacale 2 del 16 maggio 2025 – si legge – si comunica che dalle ore 16,45 di domenica 18 maggio e fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio, è vitata la vendita e il consumo di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta. È vietata la vendita e l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, nonché di artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti".

"Sono appena uscita dal supermercato – scrive Elena De Gregorio, ex consigliera comunale sui social – e non ho potuto comprare acqua a causa di questa ordinanza ridicola per non dire altro. Ma un po' di buon senso si potrà mai tornare ad avere?".