Napoli Pride 2023, il percorso del corteo in programma oggi 1 luglio: orari e ospiti Oggi 1° luglio il Napoli Pride 2023: partenza alle 17.30 da piazza Dante, il percorso fino alla Rotonda Diaz. Alle 21 lo show, madrina Anna Tatangelo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un Pride di qualche anno fa per le strade di Napoli.

Oggi, sabato 1° luglio, è in programma il Napoli Pride 2023: l'appuntamento, ormai annuale, prenderà il via alle ore 15 da Piazza Dante, per poi arrivare alla Rotonda Diaz dopo aver attraversato gran parte del Centro Storico. Alle 21 è previsto lo spettacolo artistico, che vedrà la partecipazione del cast di Mare Fuori, dei cantante Andrea Sannino e Paola Turci, e tanti altri ospiti. Madrina del Pride quest'anno sarà Anna Tatangelo. Anche quest'anno è stato confermato il patrocinio della Regione Campania.

Il percorso del Napoli Pride 2023: gli orari e le tappe

Questo il percorso del Napoli Pride 2023, che partirà alle 17.30 da piazza Dante, dove alle 16 ci sarà il concentramento:

Piazza Dante;

Via Toledo;

Piazza Carità;

Piazza Matteotti;

Via Medina;

Piazza Municipio;

Via San Carlo;

Piazza Trieste e Trento;

Piazza Plebiscito;

Via Cesario Console;

Via Nazario Sauro;

Via Partenope;

Via Caracciolo;

Rotonda Diaz

Dalle 20, alla Rotonda Diaz, ci saranno i consueti interventi politici, mentre alle 21 inizierò lo spettacolo artistico.

Gli ospiti del Napoli Pride e il programma del 1 luglio 2023

Tra gli ospiti già annunciati del Napoli Pride 2023, ci saranno Paola Turci, Andrea Sannino, Anastasio, I Desideri, Ciccio Merolla, Antonino, Big Boy, Matteo Romano e Luigi Strangis. Presenteranno lo show Jolanda De Rienzo e Alex Di Giorgio. Lo spettacolo inizierà alle 21 alla Rotonda Diaz, dove circa un'ora e mezzo prima è previsto l'arrivo del corteo.