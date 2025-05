video suggerito

Napoli, mare balneabile a San Giovanni a Teduccio nel 2025. Ok alle spiagge di Pietrarsa e Portici I dati Arpac: promosse Pietrarsa, Portici, Sant'Agnello a Punta San Francesco e Serrara Fontana a Ischia. Bocciata Spineta Nuova a Battipaglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mare balneabile sulla costa orientale napoletana anche nel 2025. I controlli dell'Arpac hanno, infatti, confermato la qualità dell'acqua marina sulle spiagge di Pietrarsa, nei pressi del Museo Ferroviario, ma anche a Sannicandro e Portici, l'ex bagno Rex. Promosse anche le spiagge di Sant'Agnello di Punta San Francesco e quella della Villa Comunale di Castellammare di Stabia. Seconda bocciatura, invece, per Spineta Nuova a Battipaglia, in provincia di Salerno, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Il Comune, in questo caso, è stato avvisato per i provvedimenti necessari.

I nuovi prelievi dell'Arpac sono stati eseguiti tra il 6 e il 7 maggio scorsi. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Campania dal 7 aprile ha ripreso i campionamenti stagionali da parte dei tecnici sulle 328 acque di balneazione, lungo l'intero litorale della Campania. Al momento sono una decina le spiagge vietate in Campania perché le acque non hanno superato i test di qualità, oltre alle zone portuali già vietate alla balneazione per legge. Il 6 maggio è stata eseguita la missione prevista in acqua di nuova classificazione Battipaglia Spineta Nuova che ha dato esito "non conforme". Tutti conformi, invece, quindi nei limiti previsti dalla normativa sull'inquinamento, i campionamenti aggiuntivi effettuati il 7 maggio a Castellammare di Stabia (Villa Comunale), Napoli (Pietrarsa), Portici (ex Bagno Rex), Sant'Agnello (Punta San Francesco), nonché a Serrara Fontana di Ischia (Sant'Angelo).

Cosenza: "Restituiamo il mare ai cittadini"

L'assessore con delega al Mare, Edoardo Cosenza, commenta:

I test dell'Arpac di Aprile (il giorno 22) e di Maggio (il giorno 7) confermano la piena balneabilità del tratto di mare di San Giovanni a Teduccio, dal Sannicandro a Pietrarsa. L'immagine riporta i dati ufficiali dal sito istituzionale Arpac. Come l'anno scorso – la foto delle gare di pallanuoto – dopo tanto tempo.San Giovanni a Teduccio ha uno straordinaria tratto di mare che gradualmente stiamo restituendo ai cittadini.