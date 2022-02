“Napoli magica”, il nuovo film di Marco D’Amore, si girà in città: oggi primo ciak Set ai Quartieri Spagnoli e alla Sanità. Il regista Marco D’Amore: “Un mese di riprese nelle strade di NapolI”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira il nuovo film di Marco D'Amore, l'attore regista protagonista di Gomorra la serie, dove interpreta Ciro Di Marzio. Il nuovo docu-film di D'Amore è un omaggio al capoluogo partenopeo e si intitola proprio “Napoli Magica”, prodotto da Mad Entertainment per Sky, vedrà tra i protagonisti oltre allo stesso D'Amore – che firma la regia – anche l'attore Lino Musella, che interpreterà il Principe di Sansevero Raimondo di Sangro. Oggi il primo ciak in città, ma ne seguiranno molti altri nelle prossime settimane. Il set del film si sposterà nei diversi quartieri della città, in particolar modo i Quartieri Spagnoli e il Rione Sanità, alla ricerca dei luoghi più suggestivi. Il film racconta infatti misteri e leggende della tradizione partenopea.

D'Amore: “Progetto esaltante”

“Oggi abbiamo battuto il primo di questa nuova avventura – scrive Marco D'Amore sui suoi profili social – Senza dubbio è il progetto più rischioso ed esaltante che abbia affrontato nella mia carriera. Il timore delle cose grandi è stemperato dalla gioia di dare spazio a fantasia e libertà. Per un mese saremo in giro a raccontare la città attraverso luoghi e persone … ce vedimm mmiez ‘a via”. Si tratta del secondo film diretto da Marco D'Amore, dopo L'Immortale, spin-off di Gomorra la serie, col quale ha vinto il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. D'Amore ha diretto la regia anche dell'ultima stagione di Gomorra. Il 29 gennaio si sono chiusi i casting all'Edenlandia per reclutare le comparse.

Foto Marco D’Amore Instagram

Napoli città-set con le serie Rai e Netflix

A Napoli si stanno girando anche tanti altri film. Sono in corso le riprese di L'ultimo spettacolo, la nuova serie Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, con protagonista l'attore Francesco Arca, incentrata sulla vita notturna partenopea. Nei prossimi giorni sono previste riprese cinematografiche nella zona dei baretti di via Mezzocannone. Altra serie in cantiere è La vita bugiarda degli adulti, di Netflix, ispirata, invece, al romanzo di Elena Ferrante, che vede nel cast anche la partecipazione di Valeria Golino. Tra le prossime location ci sarà anche piazza del Plebiscito, che sarà riportata indietro nel tempo – la storia è ambientata all'inizio degli anni '90 ma con dei flashback anche precedenti – con le auto di scena d'epoca.