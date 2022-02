L’ultimo spettacolo, la nuova serie Tv di Maurizio De Giovanni si gira tra i baretti di Mezzocannone Ciak tra i locali del by night a Mezzocannone, tra via De Marinis, vico San Geronimo e le Rampe San Giovanni Maggiore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli attori Francesco Arca e Maria Pia Calzone (Foto Instagram da francescoarcaofficial)

Ciak tra i baretti di via Mezzocannone per "L'ultimo spettacolo", la nuova serie Rai di Maurizio De Giovanni, prodotta da Palomar Production, con protagonista l’attore Francesco Arca. Il set sarà allestito nei prossimi giorni, proprio nella zona tra l'Università Federico II di Napoli e piazzetta L'Orientale, luogo abituale di ritrovo dei giovani della movida, grazie ai tanti locali che popolano la vita notturna. A fare da cornice la zona di via Mezzocannone tra via De Marinis, vico San Geronimo e le Rampe San Giovanni Maggiore.

Si prevede una mezza giornata di riprese, che potrebbero andare avanti fino a notte. Per l'occasione sarà bloccato anche il traffico. Passeranno solo i veicoli della produzione. La Polizia Municipale vigilerà sul dispositivo di viabilità. C'è grande attesa per la nuova fiction Rai, ispirata alle opere dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Della trama si sa ancora poco, a parte che dovrebbe toccare la vita del by night partenopeo. Nel cast figura Francesco Arca, attore di fiction e di cinema molto noto al grande pubblico anche per le sue esperienze di ex tronista e viaggiatore di Pechino Express, che in questi mesi sul suo profilo Instagram ha pubblicato anche foto di scena con altri colleghi: l'11 ottobre un selfie con gli attori Antonio Milo e Arturo Muselli. Il 30 novembre un'altra foto con l'attrice Maria Pia Calzone, l'Immacolata Savastano di Gomorra.

Un sodalizio, quello tra De Giovanni e la Rai, ormai consolidato e suggellato dai successi di altre grandi serie come il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, tratte dai suoi romanzi, sempre apprezzate dal pubblico e dalla critica. Per "L'ultimo spettacolo" diversi quartieri della città hanno offerto in questi mesi scorci suggestivi per le location, da Santa Lucia a via Duomo, da San Giovanni a Teduccio a Poggioreale e Gianturco.