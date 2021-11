Napoli, si gira la nuova serie Tv di Maurizio De Giovanni con Francesco Arca a Chiaia e Gianturco Al via le riprese della nuova fiction Rai “L’ultimo spettacolo” di Maurizio De Giovanni, con Francesco Arca. Location anche a via del Macello e San Giovanni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Instagram da francescoarcaofficial

A Napoli si gira “L’ultimo spettacolo”, la nuova serie Rai di Maurizio De Giovanni, prodotta da Palomar Production, con protagonista l’attore Francesco Arca. Le riprese cinematografiche sono già iniziate, con set in diverse zone della città: da Santa Lucia a via Duomo, da San Giovanni a Teduccio a Poggioreale. Tra le location, infatti, ci sono via Generale Orsini a Chiaia e via Duomo, mentre tra qualche giorno si prevede di girare in via del Macello a Gianturco, probabilmente martedì prossimo, 23 novembre, salvo rinvii per maltempo.

Set in via Duomo, Chiaia, Gianturco e San Giovanni

Lo stesso Francesco Arca, l’11 ottobre scorso, aveva salutato il suo primo ciak con una foto sul suo profilo Instagram ufficiale assieme all’attore napoletano Antonio Milo e ad Arturo Muselli, commentando in napoletano: ‘O primmo juorno ‘e set” e taggando L'ultimo spettacolo. Poi, il set si è spostato in via Duomo, nel caffè-libreria A&M Bookstore|Coffeandmore. Su Facebook i gestori Anna e Andrea hanno commentato: “La nostra location è stata scelta. È successo così in fretta che solo ora riusciamo a comunicarvi che la libreria oggi è chiusa al pubblico. Mettiamo a disposizione gli spazi interni ed esterni per le riprese cinematografiche di una serie tv della Rai. Non possiamo dirvi molto, ma siamo felici!”.

Arca, attore di fiction e di cinema molto apprezzato (tra le ultime “Svegliati amore mio” con Sabrina Ferilli), ex tronista e viaggiatore di Pechino Express, ha poi pubblicato una foto su Instagram a San Giovanni a Teduccio, nell’isolato ribattezzato Bronx, dove si trova il murales di Maradona realizzato dallo street artist Jorit, lasciando i fan nell’incertezza che possa essere un’altra delle ambientazioni della fiction. Serie la cui trama è ancora top secret. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore per la Rai anche di altre grandi serie di successo, come il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno si è sbottonato lasciando trapelare alcuni dettagli: “È basata principalmente sulla notte – ha detto – e sul mondo che Napoli propone di notte. Tutto questo, attraverso due personaggi, una coppia che vive una profonda crisi matrimoniale”.

