Un'estate a tutto volume a Vulcano Buono: 5 concerti con Alfa, Clara, SLF, Renga e Nigiotti Dal 5 al 31 luglio, la smart city campana ospiterà "Un'estate a tutto volume – Arena in Musica", una rassegna che promette di accendere le notti estive con cinque appuntamenti musicali da non perdere.

A cura di Redazione Napoli

L'arena del Vulcano Buono di Nola si prepara a vibrare sulle note della prima edizione di "Vulcano Buono Music Emotion 2025". Dal 5 al 31 luglio, la smart city campana ospiterà "Un'estate a tutto volume – Arena in Musica" con una programmazione che unisce pubblici di età diverse. Sul palco all'aperto si alterneranno Enrico Nigiotti, il collettivo SLF (Solo La Fam), il giovane fenomeno Alfa, autore del brano dell'estate, Francesco Renga e Clara.

Tre concerti gratuiti, due a pagamento

La formula adottata per la vendita dei biglietti riflette una precisa volontà di inclusività. Tre degli cinque concerti – quelli di Enrico Nigiotti, SLF e Clara – saranno completamente gratuiti, con prenotazioni gestite attraverso il circuito Vivaticket/Azurro Service. Per Alfa e Francesco Renga, invece, è previsto un biglietto a pagamento, disponibile in prevendita su TicketOne e Vivaticket. Una scelta che bilancia sostenibilità economica dell'evento e accessibilità per il pubblico, permettendo a chiunque di partecipare almeno ad alcuni degli appuntamenti in programma.

Francesco Renga

Le Notti Bianche amplificano l'esperienza

Ogni serata di concerto si trasformerà in un'esperienza a 360 gradi grazie alle speciali Notti Bianche. Il centro commerciale prolungherà eccezionalmente i suoi orari oltre le 22:00, offrendo al pubblico la possibilità di continuare la serata tra shopping e svago dopo la conclusione degli spettacoli, previsti alle 21:30. L'iniziativa coincide strategicamente con l'avvio dei saldi estivi, creando un'occasione unica per combinare intrattenimento musicale e opportunità commerciali. Una mossa che trasforma ogni appuntamento musicale in un evento più ampio, capace di coinvolgere anche chi potrebbe non essere inizialmente interessato ai concerti.

Animazione per le famiglie e pubblico trasversale

Il debutto della rassegna, sabato 5 luglio con Enrico Nigiotti, vedrà un'attenzione particolare rivolta alle famiglie. Dalle 19 alle 23, piazza Capri e Amalfi ospiteranno animazioni gratuite con spettacoli di ventriloquismo, teatro dei muppets ed esibizioni trasformiste, rendendo la serata accessibile anche ai più piccoli.

Enrico Nigiotti

Un'estate a tutto volume – Arena in Musica: il programma completo

Calendario concerti (tutti con inizio ore 21:30):

Sabato 5 luglio: Enrico Nigiotti – ingresso gratuito

Enrico Nigiotti – ingresso gratuito Giovedì 10 luglio: SLF (Solo La Fam) – ingresso gratuito

SLF (Solo La Fam) – ingresso gratuito Giovedì 17 luglio: Alfa – ingresso a pagamento

Alfa – ingresso a pagamento Venerdì 18 luglio: Francesco Renga – ingresso a pagamento (posto a sedere) o gratuito (posto in piedi)

Francesco Renga – ingresso a pagamento (posto a sedere) o gratuito (posto in piedi) Giovedì 31 luglio: Clara – ingresso gratuito